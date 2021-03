IL SINDACO: “Closing forse prima del 25 aprile. Fondamentale accordo con Agenzia delle Entrate, settimana prossima incontrerò il nuovo vertice”

Il Sindaco di Catania Salvo Pogliese è intervenuto ai microfoni di ‘Sport Sicilia Preview’, su Telecolor, dopo avere inviato una lettera aperta all’Agenzia delle Entrate spiegandone le ragioni che lo hanno spinto a farlo.

“Ho rappresentato una constatazione oggettiva, non da tifoso e riportando alcune frasi inserite qualche mese fa dal presidente del Tribunale fallimentare quando ha affrontato il tema di Finaria e del Calcio Catania. Persona di grandissimo equilibrio che ha scritto testualmente che il Calcio Catania svolge anche una funzione sociale, non soltanto sportiva o agonistica. Ho rappresentato questo al nuovo vertice dell’Agenzia che, ovviamente, in assoluta autonomia deve fare il proprio lavoro nel tentativo di tutelare gli interessi dello Stato, dei contribuenti e della collettività. Mi auguro che questa riflessione possa permettere la conclusione di questa vicenda fondamentale per il Catania, i tifosi e la città”.

“Settimana prossima avrò modo d’incontrare il nuovo vertice dell’Agenzia che, mi dicono tutti, essere persona molto equilibrata e competente. La trattativa con l’Agenzia delle Entrate è un passaggio fondamentale, perchè se non si conclude questa vicenda potrebbero esserci seri problemi non soltanto per la definizione del closing ma anche per la tenuta in vita del Catania Calcio, e quindi problemi per l’Erario stesso. Ho inoltre rimarcato l’importanza dei nuovi investimenti del gruppo di Tacopina non soltanto nel settore calcistico ma anche sul fronte del turismo. Io voglio ringraziare pubblicamente per l’ennesima volta gli eroici imprenditori della Sigi per quello che hanno fatto, un miracolo. Ma tutto ha un limite. Il 23 luglio hanno fatto una scelta eretica, mettendo mano al portafoglio sottraendo ingenti risorse alle proprie aziende e famiglie, salvando la matricola e la Lega Pro. Ma è necessario nuovo capitale fresco, mi auguro che tutto questo porti nel più breve tmepo possibile alla conclusione della trattativa. Tacopina mi ha confermato l’assoluta determinazione a portare avanti il discorso perchè si è innamorato di Catania, dei colori rossazzurri e della nostra Regione. Dal punto di vista imprenditoriale vede ottime prospettive d’investimenti. Naturalmente non è contento di questo rinvio, più che altro per spiegare agli altri imprenditori il motivo del ritardo ma è assolutamente ottimista. Mi ha chiesto di continuare questo percorso di fattiva collaborazione come puntualmente dimostrato”.

“A dicembre 2020 avevo preso l’impegno d’immaginare nella rimodulazione delle risorse relativamente al Patto per Catania una cifra da 2,5/3 milioni per il miglioramento dello stadio. Ne abbiamo stanziati 4,1 insieme a Sergio Parisi. Questa rimodulazione è al vaglio dell’Agenzia per la Coesione Territorile che deve esprimere a Roma il proprio placet, ma siamo molto fiduciosi grazie agli ottimi rapporti che l’ingegnere Finocchiaro e l’assessore Parisi hanno con i vertici dell’Agenzia. Con riferimento alla convenzione abbiamo avviato il percorso per concedere il ‘Massimino’ al Catania Calcio. A gennaio, attraverso un atto di indirizzo ed un successivo passaggio in consiglio comunale, abbiamo eliminato fino a giugno quello che bisogna pagare per l’imposta di pubblicità all’interno dell’impianto. Segnale importante così come per le altre realtà sportive all’interno di un contesto come il Covid che ha stravolto le previsioni di entrata, azzerato abbonamenti e le presenze all’interno degli stadi e dei palazzetti dello sport. Tacopina ha apprezzato il nostro pragmatismo. Questo step dell’Agenzia delle Entrate, ripeto, è fondamentale e mi auguro che nel più breve tempo possibile questo passo si consumi nell’interesse anche dell’Erario stesso, lo dico con grande rispetto ed umiltà, con l’autonomia che ogni istituzione deve avere. Tutelando l’interesse generale. 60 giorni è una prospettiva prudenziale, potrebbe essre anticipata la data del 25 aprile se si dovesse concludere positivamente la trattativa con l’Agenzia“.

