STATISTICHE: Baldini ottiene la sesta vittoria nel calcio professionistico

Con il 3-1 inflitto all’Avellino sale a sei il numero di partite vinte da allenatore professionista per Francesco Baldini, completando il ruolino di marcia con 7 pareggi e 17 sconfitte. Tra Lucchese, Trapani e Catania sono complessivamente 30 le gare vissute in panchina nel calcio professionistico: 31 i gol fatti dalle sue squadre, 51 quelli subiti. Il 47enne mister di Massa, che da poco tempo ha festeggiato il compleanno, aveva incamerato per l’ultima volta i tre punti in un Trapani 1-0 Chievo di Serie B. Si tratta della prima esperienza nel girone C di Serie C per Baldini, che proverà a giocarsi fino in fondo le sue carte nelle prossime gare sulla panchina rossazzurra.

