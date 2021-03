TERAMO: indisponibilità confermate, ecco i convocati per Catania

Teramo in viaggio aereo verso la Sicilia, dove sabato (ore 12:30) scenderemo in campo per sfidare il Catania. I biancorossi effettueranno la rifinitura pre-gara direttamente in terra etnea nel pomeriggio di oggi.

Confermati i sette indisponibili: Valentini, Cappa, Birligea e Lasik sono rimasti al “Bonolis” ad effetture allenamento differenziato per recuperare dai rispettivi infortuni, solo terapie per Soprano e Di Matteo, fermo Minelli. Rientrano tra i convocati dalle rispettive squalifiche sia Piacentini che Bombagi, sono in diffida Ilari, Tentardini e Trasciani. Anche l’ultima serie di tamponi anti-Covid19 è risultata essere negativa per i rispettivi Gruppi Squadra.

PORTIERI: 12 D’Egidio, 22 Lewandowski.

DIFENSORI: 19 Bellucci, 23 Diakite, 26 Piacentini, 3 Tentardini, 4 Trasciani, 16 Vitturini.

CENTROCAMPISTI: 6 Arrigoni, 8 Costa Ferreira, 17 Di Francesco, 20 Ilari, 35 Lombardi, 7 Mungo, 21 Santoro, 28 Viero.

ATTACCANTI: 10 Bombagi, 36 Gerbi, 29 Kyeremateng, 11 Pinzauti.

