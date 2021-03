TMW: “De Rossi, magari un giorno Tacopina lo chiamerà al Catania…”

Campione del Mondo nel 2006 e vice campione d’Europa nel 2012, Daniele De Rossi ha accettato di ripartire dallo staff tecnico di Roberto Mancini con la Nazionale italiana. In un articolo redato da Ivan Cardia per tuttomercatoweb.com, si legge che l’ex centrocampista ha incassato anche i complimenti di chi lo conosce bene, a partire da Joe Tacopina “che magari un giorno lo chiamerà a Catania”. Lo stesso avvocato italo-americano ha sottolineato alla medesima testata che De Rossi “è anche una delle persone più intelligenti nel calcio e, soprattutto, un leader nato per natura. E’ destinato ad essere un grande allenatore in futuro e un giorno, come ho discusso con lui, spero che diventi il mio”. Il rapporto tra i due è di stima ed amicizia, Tacopina lo considera “una superstar umile”. Chissà se più avanti nel tempo – immaginando un Catania proiettato verso l’alto – il desiderio di Tacopina diventerà realtà. Mai dire mai. Ma adesso è bene restare ancorati al presente che si chiama Serie C, categoria dalla quale non è affatto semplice tirarsi fuori.

