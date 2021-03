Il Calcio Catania informa che la squadra di Raffaele ha svolto oggi il primo allenamento in vista della sfida alla Turris, in programma mercoledì alle 14.00: lavoro di scarico per i calciatori in campo sabato con il Teramo; circuito tecnico di riscaldamento, seguito da partite a pressione, per tutti gli altri rossazzurri disponibili. La preparazione proseguirà domani con una seduta pomeridiana e martedì mattina con la rifinitura.

