TORRE DEL GRIFO: lunedì ripresa allenamenti. Situazione infermeria. Manneh rientra in settimana

Lunedì pomeriggio, ripresa degli allenamenti a Torre del Grifo. Mancano cinque partite al termine del campionato e mister Francesco Baldini spera, con il suo staff, di recuperare il maggior numero possibile di atleti. Importante adesso ripristinare le energie e preparare al meglio l’impegno casalingo con la Viterbese.

Andrea Zanchi è completamente recuperato. Idem Francesco Golfo, dovrebbe tornare a far parte dell’elenco dei convocati anche Denis Tonucci. Michele Volpe più vicino al recupero, mentre bisogna ancora attendere per il rientro di Tommaso Silvestri. Pian pianino l’infermeria si svuota in casa Catania. Mercoledì, invece, è previsto il ritorno in sede di Kalifa Manneh.

