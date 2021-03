TORRE DEL GRIFO: primi due giorni di allenamento verso la Campania, venerdì rifinitura in trasferta

Primi due giorni di allenamento per il Catania a Torre del Grifo. Ieri mattina, dopo il riscaldamento tecnico e la cura del possesso palla, il gruppo ha svolto esercitazioni situazionali. In chiusura, lavoro aerobico per i calciatori in campo domenica scorsa contro l’Avellino e partitella per tutti gli altri rossazzurri disponibili. Oggi, invece, il Catania si è radunato alle 9.30, così come ha disposto mister Baldini in occasione degli allenamenti mattutini. Nel programma odierno, dopo il riscaldamento, approfondimenti tattici seguiti da una sessione di lavoro di forza ed esercitazioni situazionali. In chiusura, partite a tema. Giovedì, allenamento alle 11.00 e partenza nel pomeriggio; venerdì, rifinitura in trasferta.

