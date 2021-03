TURRIS – CATANIA: precedenti. Ciceri, Fatta e Malaman trascinano l’Elefante in B (1975)

1-1 nel confronto più recente al “Liguori”

Lo stadio “Amerigo Liguori” di Torre del Greco riporta alla mente ricordi piacevoli per i tifosi rossazzurri. Il 22 giugno di quarantasei anni fa, il Catania allenato da Egizio Rubino festeggiava la promozione in Serie B battendo per 3-0 la Turris. Il soleggiato e festoso pomeriggio in terra campana fu il degno epilogo di un’esaltante cavalcata che vide la compagine etnea tagliare per prima la linea del traguardo davanti al Bari per un solo punto di differenza. A finire sul tabellino dei marcatori furono Claudio Ciceri, Antonino Fatta e Adelchi Malaman, i quali andarono a segno nell’ultimo quarto d’ora di una contesa parecchio combattuta fino ai tre gol che certificarono il dominio rossazzurro.

Il Catania non ha più vinto a Torre del Greco da quella volta. Successivamente si contano infatti tre affermazioni coralline e altrettanti pareggi, l’ultimo nell’anno di grazia 1999 (1-1 con gol di Pietro Tarantino dal dischetto). Tra le note dolenti risalta la sconfitta patita sul neutro di Avellino in occasione della semifinale di ritorno dei play-off di Serie C2 1996-97. La rete siglata da Giuseppe Antonaccio pose fine al cammino rossazzurro nella manifestazione, aprendo invece ai corallini le porte della finalissima con il Benevento.

BILANCIO PRECEDENTI

Vittorie Turris: 3

Pareggi: 3

Vittorie Catania: 1

Gol Turris: 6

Gol Catania: 5

Differenza reti: -1

Serie C 1974-75 Turris 0-3 Catania

Serie C 1977-78 Turris 0-0 Catania

Serie C1 1978-79 Turris 1-1 Catania

Serie C1 1979-80 Turris 1-0 Catania

Serie C2 1996-97 Turris 2-0 Catania

Play-off Serie C2 1996-97 Turris 1-0 Catania (giocata sul campo neutro di Avellino)

Serie C2 1998-99 Turris 1-1 Catania

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***