VERSO BISCEGLIE – CATANIA: ecco i rossazzurri finora andati a segno con la squadra pugliese

Considerando i giocatori attualmente in forza al Catania che figurano nella lista delle convocazioni per l’impegno con il Bisceglie, sei di loro hanno trovato la via del gol in passato contro la formazione pugliese. Ci riferiamo a Tommaso Silvestri, Manuel Sarao, Antonio Giosa, Luca Calapai, Andrea Russotto e Matteo Di Piazza, tutti a segno in confronti di campionato.

Silvestri ha trafitto i nerazzurri stellati in occasione di Trapani 2-2 Bisceglie (Lega Pro 2017/18), rispondendo di testa al momentaneo 0-1 di D’Ursi. Sarao spianò la strada verso la vittoria del Monopoli nel derby coi biscegliesi disputato l’8 aprile 2018, sempre in terza serie, andando a segno al 19′. Poi l’autorete di Giron (38′) fissò il risultato sul 2-0 biancoverde al “Veneziani”.

Giosa siglò invece la rete del definitivo 3-0 del Potenza di Raffaele a Bisceglie il 15 settembre 2019. Calapai entrò nel tabellino dei marcatori in occasione di Catania 3-0 Bisceglie disputata all’andata. Russotto partecipò al 4-1 inflitto dai rossazzurri ai pugliesi il 4 novembre 2017 al “Massimino” (suo il quarto gol del match). Di Piazza, infine, diede un contributo rilevante in Lecce 3-1 Bisceglie (2017/18) e Catania 2-1 Bisceglie (2018/19): un gol in entrambe le gare.

