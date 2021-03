VERSO BISCEGLIE – CATANIA: il tecnico Papagni ritrova i rossazzurri tre anni dopo

Quarto confronto all’orizzonte per una squadra allenata da Aldo Papagni contro il Catania. I precedenti indicano risultati in equilibrio. Papagni, subentrato a Giovanni Bucaro in panchina nel corso della stagione, affrontò i rossazzurri per la prima volta nell’agosto 2006. Allora, in Coppa Italia, vinse alla guida del Taranto per 2-0: il catanese Emanuele Catania e Manuel Mancini a segno, magra consolazione per la squadra pugliese che ritrovò l’Elefante dopo la cocente delusione della finale playoff persa quattro anni prima. Nel 2016, Papagni nuovamente seduto sulla panchina del Taranto e non andò oltre lo 0-0 allo “Iacovone” in campionato (Lega Pro). Il 4 febbraio 2018, invece, il Catania riuscì a prevalere sul campo dell’Andria per 2-0: Ripa e Mazzarani nel tabellino dei marcatori.

