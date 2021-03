VERSO CATANIA – AVELLINO: da Pantanelli a Maniero, abbondano gli ex attuali delle due squadre

L’imminente partita tra Catania ed Avellino sarà l’occasione giusta per rivedere, da ambo le parti, volti già noti. Come nel caso di Mirko Miceli. L’attuale capitano dei campani, prima di trasferirsi in Belgio presso il Royale Union Saint Gilloise, ha giocato per ben quattro stagioni (fino al 2009) nelle giovanili etnee senza però riuscire mai ad esordire in prima squadra. Oltre al difensore centrale, altri calciatori biancoverdi possono vantare un trascorso in terra etnea; ad esempio nella stagione 18/19 il terzino sinistro Joel Baraye disputò 27 partite con la casacca rossazzurra, giocando anche in Coppa Italia (contro il Sassuolo). Prima di finire fuori lista dopo il mercato di riparazione, il laterale Simone Ciancio (sempre nella stessa annata) scese in campo per 17 volte con il club di Via Magenta.

Chi avrà grande voglia di rivalsa sarà anche Riccardo Maniero. Il centravanti campano arrivò in Sicilia nel Gennaio 2015 dal Pescara e, nonostante abbia dimostrato un buon feeling con la porta avversaria (realizzando 6 reti e 3 assist in 20 presenze), non riuscì ad entrare in piena sintonia con l’ambiente. Prima di essere ceduto al Bari nell’estate dello stesso anno disputò altre due gare contro Spal e Cesena (entrambe in Coppa Italia), fallendo un calcio di rigore nella disfatta casalinga coi romagnoli. Curiosamente l’attuale attaccante dei lupi ha segnato nella partita di andata, punendo con un preciso rasoterra dal limite la sua vecchia squadra, senza però evitare la sconfitta.

Il centrocampista lombardo Giuseppe Carriero non ci sarà, invece, causa Covid. Disputò solo sei mesi alle falde del vulcano (anche in questo caso durante il campionato 18/19), non valorizzando il proprio talento. In totale furono 16 le apparizioni con la compagine dell’Elefante accompagnate anche da 1 gol (siglato il 10 Febbraio 2019 contro la Casertana). Anche l’attuale tecnico dei campani Piero Braglia può essere considerato un ex, avendo disputato 65 gare (condite da 5 marcature) con il Catania nei due campionati di Serie B 85/86 e 86/87. Chi può vantare un percorso inverso sono Antonio Giosa ed Armando Pantanelli. Il centrale difensivo giocò in Irpinia nella stagione 12/13 vincendo il girone B della Serie C e contribuendo, con le sue 20 presenze, alla promozione in cadetteria dei lupi. L’attuale preparatore dei portieri etneo infine fu ceduto dai rossazzurri proprio ai biancoverdi nel campionato 07/08, difendendo per 23 volte i pali della porta campana.

