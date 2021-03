VERSO CATANIA – TERAMO: si va verso l’utilizzo della difesa a tre. Maldonado, campo o panchina?

Difesa a tre o linea difensiva a quattro? Il dubbio in casa Catania dovrebbe essere risolto in favore della prima ipotesi. In questo caso, come riportato nei giorni scorsi, Sales sarebbe in pole per la sostituzione dell’infortunato Silvestri. Centrocampo composto da quattro o cinque uomini. Welbeck e Dall’Oglio favoriti per giocare dal 1′ ma con l’alternativa Rosaia sempre valida. Spazio anche a Maldonado in cabina di regia se si opterà per il 3-5-2 con Russotto e Sarao in avanti ma c’è anche la soluzione Di Piazza. Mister Giuseppe Raffaele valuta anche la possibilità di opporre al Teramo un tridente offensivo o l’utilizzo del 3-4-1-2.

