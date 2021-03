VERSO CAVESE – CATANIA (Video): la prima vittoria rossazzurra esterna con gli aquilotti portò la firma di Mazzarani

Un anno fa il Catania festeggò il primo successo esterno del 2020 sconfiggendo la Cavese allo stadio “Menti” di Castellammare di Stabia. Si trattò anche della prima e, ad oggi, unica vittoria in trasferta nella storia dei confronti con gli acquilotti.

Catania organizzato e ben disposto sul terreno di gioco, vittorioso per 1-0. Decise un rigore trasformato nel primo tempo da Andrea Mazzarani, bravo a spiazzare Bisogno nella circostanza. Penalty concesso tra le vibranti ed ingiustificate proteste della Cavese. Al 68′ si concretizzò il primo tiro in porta campano della partita con Di Roberto che impegnò Furlan alla respinta in corner sul primo palo. Nel finale provò a farsi viva la Cavese nella metà campo rossazzurra con maggiore frequenza, la retroguardia etnea però resse. Al triplice fischio dell’arbitro, continuarono a protestare i giocatori della Cavese verso il direttore di gara. Sorrise, invece, il Catania che non vinceva fuori casa in campionato dall’1 dicembre 2019 (4-1 a Rieti).

VIDEO: gli highlights della partita

