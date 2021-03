VERSO CATANIA – TERAMO: alla scoperta della formazione abruzzese

Il Teramo è l’unica realtà del calcio abruzzese presente in Serie C, categoria in cui conta complessivamente 25 partecipazioni. La compagine aprutina sta ben figurando in questo campionato, attestandosi momentaneamente all’ottavo posto in classifica (39 punti frutto di 9 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte con 28 gol fatti e 24 subiti; media punti 1,44). Questi risultati stanno elevando la squadra allenata dall’ex difensore Massimo Paci tra le note liete del Girone C. Sta pagando la scelta di affidare la squadra ad un tecnico esordiente tra i professionisti benché reduce da ottimi campionati alla guida di formazioni dilettantistiche come Civitanovese, Montegiorgio e Forlì.

Rispetto alla scorsa stagione si segnalano pochissimi volti nuovi tra le fila teramane. Il direttore sportivo Sandro Federico in estate ha operato con club di categoria superiore, prelevando il difensore centrale Daniele Trasciani dalla Roma, l’ala sinistra Davide Di Francesco dall’Ascoli e la punta Erik Gerbi dalla Sampdoria, cui si è aggiunto a gennaio il terzino destro Davide Vitturini. Per il resto i punti fermi rispondono sempre ai nomi di Arrigoni, Mungo, Ilari (autore di 6 reti al pari dell’ex di turno Bombagi), Tentardini e Costa Ferreira, i quali formano l’ossatura base della squadra disposta solitamente con il 4-2-3-1 da mister Paci.

Nell’ultimo turno il Teramo, in assetto di emergenza a causa dei tanti infortuni, ha pareggiato 0-0 in casa con il Catanzaro. Per l’occasione mister Paci ha apportato una variazione al sistema tattico abitudinario, schierando i suoi uomini con il modulo 4-4-2. Il tecnico marchigiano è riuscito a plasmare una squadra dall’identità ben definita, in cui si segnala la costante ricerca della verticalità e dell’intensità all’interno del rettangolo di gioco.

