VERSO CATANIA – TERAMO: il derby personale del messinese/palermitano Santoro

Messinese di nascita ma palermitano d’azione e di fede calcistica, il 21enne centrocampista Simone Santoro – cresciuto nelle giovanili rosanero – disputerà sabato il suo personalissimo derby col Catania, dopo averlo già affrontato all’andata e nello scorso campionato di Lega Pro pareggiando 1-1. Figlio d’arte, il padre Francesco fu anche difensore dell’Atletico Catania. Si considera a tutti gli effetti palermitano e tifoso del Palermo, come ribadito anche nel post-gara di Teramo-Palermo. Segnare alla squadra rosanero, sconfitta per 2-0, la definì “un’emozione unica” nel contesto di un match speciale. In vista di Catania-Teramo, il ragazzo classe 1999 avrà una motivazione ulteriore per sfidare i rivali storici del Palermo.

