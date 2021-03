VERSO TURRIS – CATANIA: il ko dei corallini nell’ultimo match disputato, crollando sotto i colpi di Marotta e compagni

Terza sconfitta consecutiva per la Turris, che cade anche in occasione del derby con la Juve Stabia a Castellammare. 4-1 il risultato finale, ai corallini non basta la rete di Giannone per portare a casa punti. Vespe molto concrete, trascinate in particolare da un super Marotta. L’ex attaccante del Catania ha realizzato addirittura una tripletta, rivelandosi fondamentale nell’economia del gioco della Juve Stabia. Di Garattoni l’altra realizzazione gialloblu. Momento difficile per la Turris che, intanto, in vista di Catania è in ritiro ed in silenzio stampa.

VIDEO: le reti dell’incontro

