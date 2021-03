VIBONESE – CATANIA: come cambia la storia del match, terzo pareggio su quattro

Il segno “X” si conferma il più frequente nei confronti tra Vibonese e Catania allo stadio “Luigi Razza”. Per la terza volta su quattro gare complessivamente disputate a Vibo Valentia, infatti, l’incontro è terminato in parità. Ancora 1-1, come il 9 aprile 2017 quando, la squadra di casa, passò in vantaggio al minuto 68 grazie ad un gol di Luigi Viola ma, a dieci minuti dal fischio finale, Maks Barisic siglò il pari. Era il Catania allenato da Giovanni Pulvirenti. Nel campionato 2018-19, una gara povera di emozioni produsse il classico risultato “ad occhiali”. Sulla panchina del Catania sedeva Andrea Sottil, che di lì a qualche domenica venne rimpiazzato da Walter Novellino. Poi, spazio all’umiliante 5-0 della passata stagione: una durissima lezione di calcio inflitta al Catania, tramortito dalle reti di Bernardotto (doppietta), Pugliese, Bubas (rigore) e Allegretti.

