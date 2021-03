VOLPE: un anno fa l’ultima gara disputata, prosegue l’incubo della punta ex Viterbese

Il report medico rossazzurro non dà notizie confortanti per Michele Volpe. Ad oggi l’esperienza ai piedi dell’Etna si traduce con tre panchine e zero minuti sul rettangolo verde. Prelevato con la formula del prestito secco dal Frosinone per rimpiazzare Emanuele Pecorino, “sacrificato” allo scopo di fare cassa e soddisfare le ambizioni del ragazzo, Volpe non vede il campo da un anno. L’8 marzo 2020, infatti, fu l’ultima apparizione della punta classe 1997. Allora indossava la casacca della Viterbese e venne sostituito al 70′ del derby con il Rieti.

I mesi successivi furono l’inizio di un lungo calvario per lo sfortunato attaccante di proprietà del Frosinone. Di lui si parla un gran bene, quell’anno mise a segno 10 reti a Viterbo ed il Frosinone ha sempre dichiarato di volere puntare su Volpe in prospettiva. Varie squadre, anche di serie cadetta, si erano interessate a gennaio ed i ciociari – che in un primo momento valutarono l’ipotesi di non lasciarlo partire – optarono per la cessione in prestito al Catania.

Determinante la volontà del Direttore Guido Angelozzi, catanese ed ex rossazzurro sicuro che sotto il vulcano il ragazzo potesse fino in fondo mettere in mostra le sue qualità in una grande piazza dopo i problemi fisici riscontrati. Sembrava che il peggio fosse ormai alle spalle, invece Volpe continua a rimanere fermo ai box. Stavolta deve fare i conti con una lesione del legamento peroneo-astragalico anteriore della caviglia destra. Un incubo per il calciatore nativo di Benevento che vede per l’ennesima volta rinviato l’appuntamento con il ritorno in campo.

