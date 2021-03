VRIKKIS: “Sono felicissimo. I compagni mi vogliono bene, devo continuare a dare il massimo”

Finalmente è arrivato il momento dell’esordio per Agapios Vrikkis, giovane calciatore del Catania. Mister Giuseppe Raffaele lo ha messo dentro nel corso della ripresa. Queste le sue dichiarazioni rilasciate a fine gara:

“Sono felicissimo di essere sceso in campo e in rappresentanza di questa squadra e di una città con una grande storia. C’è stato un momento in cui ho affondato sulla sinistra e sono entrato nell’area di rigore avversaria, non riuscendo però a fare quello che avrei voluto. I compagni a fine gara mi hanno festeggiato, tutti mi vogliono bene. Il mister prima della gara mi ha detto di stare tranquillo e di dare il massimo. E’ quello che continuerà a fare nelle prossime partite”.

