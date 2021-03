VRIKKIS: finalmente l’esordio, nuovo inizio per il cipriota?

Sin dal suo arrivo alle pendici dell’Etna un po’ tutti si sono chiesti chi fosse Agapios Vrikkis. Per molti mesi l’attaccante diciannovenne è stato un vero e proprio oggetto misterioso, totalizzando tante panchine ma senza mai scendere in campo.

Cresciuto calcisticamente tra le fila dell’Apoel Nicosia, a soli 16 anni ha deciso di tentare l’avventura italiana, trasferendosi prima al Torino (totalizzando 23 presenze con i granata Under 17), poi al Padova (7 gettoni con le giovanili biancoscudate) ed infine al Napoli. Nella primavera azzurra il nativo di Nicosia si è rivelato decisivo disputando, tra campionato e “Youth League” (la Champions dei giovani), ben 24 gare e realizzando anche 9 reti ed un assist. All’esperienza internazionale con i partenopei devono essere aggiunte anche le 16 partite, tra Under 17 e 19, giocate con la nazionale del proprio Paese (tra cui il gol del pareggio contro la Svezia nelle qualificazioni al campionato europeo di categoria).

Adesso il suo presente si chiama Calcio Catania, la prima squadra a fargli firmare un contratto da professionista (che tuttavia scadrà a fine stagione) ed a consentirgli di esordire nel campionato di Serie C; dopo le tante settimane trascorse in panchina, domenica scorsa, al “Ventura” di Bisceglie, mister Raffaele ha deciso di concedergli una chance. È pur vero che in 10 minuti ed a risultato ormai acquisito non ha avuto il tempo materiale per incidere significativamente sul risultato finale, ma nonostante questo l’esterno destro ha comunque offerto qualche spunto interessante, provando ad inserirsi con efficacia sulla fascia. Dunque dopo essere diventato il primo calciatore cipriota (qui le sue dichiarazioni nel post-gara di Bisceglie) ad indossare la casacca dell’Elefante chissà se, da qui al termine della stagione, avrà altre opportunità per mettersi in mostra.

