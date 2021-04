ACCADDE OGGI: 20 aprile 2008: Catania, vittoria contro la Lazio nel segno di Spinesi

Reduce dalla sconfitta maturata in Serie A nel derby di Palermo, il Catania reagisce con un prezioso successo di misura in chiave salvezza ai danni della Lazio. Biancocelesti ko allo stadio “Angelo Massimino” il 20 aprile 2008 grazie al gol messo a segno dal bomber Gionatha Spinesi al minuto 34 su calcio di rigore impeccabilmente trasformato. Ospiti in inferiorità numerica per le espulsioni di Zauri e Dabo, match vinto con merito dalla truppa guidata da Walter Zenga con il risultato di 1-0.

VIDEO: gli highlights della partita

TABELLINO PARTITA

CATANIA: Polito, Sardo, Silvestre, Stovini, Sabato, Izco, Biagianti, Tedesco (26′ st Baiocco), Vargas, Mascara (31′ st Colucci), Spinesi (39′ st Martinez). In panchina: Rossi, Silvestri, Colucci, Edusei, Morimoto. Allenatore: Zenga.

LAZIO: Ballotta, Zauri, Rozenhal, Cribari, Kolarov, Dabo, Ledesma, Mutarelli, Meghni (1′ st De Silvestri), Bianchi (7′ st Pandev), Rocchi (33′ st Tare). In panchina: Muslera, Radu, Mudingayi, Mauri. Allenatore: Rossi.

ARBITRO: Celi di Campobasso.

RETE: 34′ pt Spinesi (rig).

NOTE: espulsi Zauri al 33′ pt per fallo da ultimo uomo e Dabo al 13′ st per doppia ammonizione. Ammoniti: Sardo, Zauri, Ledesma e Kolarov. Angoli: 5-4.

