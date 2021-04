ACCADDE OGGI (Video): 21 aprile 2012, Atalanta ko a Catania. Il gol di Gomez è super

21 aprile 2012, Serie A. L’Atalanta degli ex rossazzurri Stefano Colantuono e Fabio Caserta scesero in campo contro il Catania allo stadio “Angelo Massimino”. Il risultato premiò la formazione dell’Elefante, vittoriosa per 2-0. Successo meritato per la squadra allenata da Vincenzo Montella, recante la firma di Alejandro Gomez e Felipe Seymour, autori dei gol rispettivamente al 31’ e ’85. In quell’occasione il Papu siglò una delle più belle reti ai piedi dell’Etna, fulminando il malcapitato portiere atalantino da distanza siderale.

VIDEO: gli highlights della partita

