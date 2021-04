ACCADDE OGGI: 11 aprile 2015, grande festa sugli spalti e Catania che batte il Trapani

11 aprile 2015. Grande festa sugli spalti dello stadio “Angelo Massimino” per la disputa del derby di Sicilia Catania-Trapani. Derby giocato in Serie B mettendo a confronto rossazzurri e granata in un clima di sportività ed amicizia tra le tifoserie. Presente anche l’allora numero uno della Lega di Serie B Andrea Abodi, a fare da cornice una splendida giornata di sole. Sul rettangolo di gioco, Catania vittorioso per 4-1. L’ex Terlizzi porta in vantaggio i trapanesi al 8’, ma nei primi 17 minuti della ripresa si svegliano i padroni di casa che pareggiano i conti con Schiavi, poi effettuano il sorpasso con un’autorete del già citato Terlizzi, fino ad arrivare alle marcature di Castro e, ancora una volta, Schiavi.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***