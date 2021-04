ACCADDE OGGI, 29 Aprile 2007: digiuno interrotto per il Catania in A, ci pensa Spinesi

Gionatha Spinesi regala i tre punti al Catania contro l’Udinese

29 aprile 2007, domenica da dimenticare allo stadio “Friuli” per l’Udinese contro il Catania. Bianconeri che finiscono la partita in 8 uomini per le espulsioni di Marco Motta, giocatore che anni fa ha indossato proprio la maglia del Catania, Antonio Di Natale e Andrea Dossena. Ritorno alla vittoria in Serie A, invece, per gli etnei dopo tre mesi di digiuno. Decisivo un calcio di rigore trasformato dal solito Gionatha Spinesi al 7’ del secondo tempo. Nonostante l’inferiorità numerica i padroni di casa attaccano generosamente alla ricerca del pari, ma il Catania difende fino alla fine a denti stretti il prezioso vantaggio conquistando tre punti preziosi in chiave salvezza.

VIDEO: gli highlights della partita

