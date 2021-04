EX ROSSAZZURRI – Angelozzi (Frosinone): “Secondo me il Catania farà tante vittorie nei playoff. Tacopina, prendi il club prima possibile”

Intervenuto ai microfoni di Sport Sicilia Preview, il dirigente catanese ex Catania Guido Angelozzi, ora operativo a Frosinone, parla positivamente della squadra allenata da Francesco Baldini, fiducioso che riuscirà a concludere nel migliore dei modi la stagione. Sperando che vada a buon fine il closing.

“Io penso che il Catania vincendo domenica si metterebbe in una posizione vantaggiosa di classifica, poi se la giocherà a Foggia. La direzione tecnica del club ha sostenuto molto Raffaele, ma si è arrivati ad un punto in cui la squadra non reagiva e sono stati costretti a cambiare, prendendo un allenatore bravo e molto preparato che ha fatto 4 vittorie di fila ed una sconfitta che ci può stare. Baldini sa allenare e mettere la squadra in campo con le sue idee. Anche se a malincuore, il Catania doveva cambiare guida tecnica anche per rispetto di società e tifosi“.

“Secondo me la squadra farà tante vittorie nei playoff. Se la può giocare. Poi gli spareggi promozione sono un terno al lotto, un altro tipo di campionato ma la squadra c’è, ha un potenziale. Ci vuole anche un pizzico di fortuna. Mi è stato riferito che Tacopina si è arrabbiato un pò con me per una mia precedente intervista. Io spero prenda il Catania perchè sa unire tante situazioni ed è un grande imprenditore, ma non vorrei che passi troppo tempo e non si può rimediare. Auspico che lui prenda il Catania perchè è un dirigente davvero in gamba. Non deve arrabbiarsi se gli dico quello che penso, per rispetto della mia città. Devono prendere prima possibile il Catania perchè ci sono tante componenti che si possono legare, arrivando ad un sogno magari già quest’anno. Spero che Tacopina porti il Catania dove merita e faccio i complimenti alla società che, fino ad oggi, ha portato avanti una situazione non facile”.

