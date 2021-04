BALDINI: “Pronti per Foggia. La squadra si è guadagnata rispetto sul campo, possiamo giocarcela con chiunque”

Il tecnico del Catania Francesco Baldini ha rilasciato le consuete dichiarazioni pre-gara poco prima della partenza dei rossazzurri alla volta di Foggia.

«La trasferta è lunga, abbiamo deciso con lo staff, e la società ha dato la disponibilità, di poter partire un giorno prima per preparare al meglio questa partita. Avevo chiesto sette prestazioni importanti. I ragazzi hanno fatto sei buone prove, includo anche la sconfitta di Catanzaro. Dobbiamo finire bene questa parte di campionato, c’è ancora in ballo un posto di classifica che è importante quindi ci sono tutte le premesse per continuare a fare delle buone prestazioni».

«Stiamo studiando il Foggia in ogni minimo particolare. Rispetto tantissimo gli avversari, secondo me quest’anno i pugliesi hanno fatto un campionato davvero importante, hanno un ottimo allenatore. I ragazzi anche questa settimana hanno lavorato bene, quindi siamo concentrati e pronti per questa sfida. La squadra si è guadagnata il rispetto sul campo, questo vuol dire che possiamo giocarcela con chiunque. Quinto posto? È importantissimo. Io ho il compito di ragionare su tutto, compreso il fatto che dobbiamo consolidare questa posizione».

«Giosa è squalificato, Tonucci è in ripresa dal Covid. Abbiamo Claiton e Sales a disposizione, deciderò prima di domenica. Abbiamo fuori elementi importanti e stiamo lavorando per recuperarli. Sono soddisfatto per quello che stanno dando i ragazzi, non sono assolutamente appagato. So che la squadra ha alle spalle dei mesi di duro lavoro, è stato un anno complicatissimo, io però sono arrivato da poco e ho ancora il “fuoco dentro” che loro mi alimentano quotidianamente. Siamo pronti per il finale di stagione».

VIDEO: le parole di Baldini

