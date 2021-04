CATANIA – CASERTANA: gara da ex per Carillo e Bertaccini

Dopo aver metabolizzato la nona sconfitta stagionale (prima della gestione Baldini), il Catania proverà a concludere nel migliore dei modi la regular season, partendo già da domenica prossima quando, al Massimino, arriverà la Casertana. Nell’ultima partita casalinga di questo campionato, gli etnei avranno il duplice compito di riscattare il ko dell’andata e di tenere viva la lotta per il quinto posto. Analizzando le rose delle due società, saranno due gli ex del prossimo turno. Luigi Carillo, attuale capitano dei rossoblu, è approdato alle falde dell’Etna, in prestito dalla Juve Stabia, nella stagione 14/15 a soli 17 anni. Il centrale napoletano ha disputato 25 gare con la Primavera, esordendo in prima squadra il 18 Ottobre 2014 contro lo Spezia. Nonostante la giovane età ed i notevoli margini di crescita, a fine stagione il club di Via Magenta decise di non puntare sul difensore classe ‘96, rispedendolo alle Vespe. Oggi è un elemento cardine della Casertana, temibile sulle palle inattive. L’altro ex dell’incontro è invece Davide Bertaccini. L’attuale match analyst rossazzurro è stato portiere dei campani durante il campionato di Serie D 03/04, indossando per 5 volte la maglia dei falchetti.

