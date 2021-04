CATANIA – CASERTANA: precedenti, Spagnolo goleador nel primo incrocio datato 1975

Quattro successi a testa alle pendici dell’Etna

Sono dodici i precedenti confronti tra Catania e Casertana giocati alle pendici dell’Etna, con incroci ricorrenti in terza serie tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta e dal 2016 in poi. Il bilancio è in equilibrio, con quattro successi a testa ed altrettanti pareggi.

Il primo incontro assoluto risale al 15 giugno 1975, penultima giornata in calendario di quel torneo di Serie C vinto con merito dagli uomini di Egizio Rubino. La rete di Giampietro Spagnolo consentì ai rossazzurri di incamerare punti fondamentali a 90′ dalla conclusione del campionato.

Le altre affermazioni catanesi sono datate 1997, 2016 (doppio 1-0 firmato rispettivamente da Ciccio Pannitteri e Andrea Mazzarani) e 2019, con tris rossazzurro suggellato dalle marcature di Giuseppe Carriero, Alessandro Marotta e Davis Curiale. La scorsa stagione, in uno stadio deserto (mancanca di steward) con la pesante situazione legata all’extracampo, Catania e Casertana non andarono oltre l’1-1: Curiale rispose al vantaggio di Caldore.

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Catania: 4

Pareggi: 4

Vittorie Casertana: 4

Gol Catania: 10

Gol Casertana: 8

Differenza reti: +2

Serie C 1974-75 Catania 1-0 Casertana

Serie C1 1987-88 Catania 1-1 Casertana

Serie C1 1988-89 Catania 0-0 Casertana

Serie C1 1989-90 Catania 0-0 Casertana

Serie C1 1990-91 Catania 0-1 Casertana

Serie C1 1992-93 Catania 1-2 Casertana

Serie C2 1996-97 Catania 1-0 Casertana

Lega Pro 2015-16 Catania 0-1 Casertana

Lega Pro 2016-17 Catania 1-0 Casertana

Serie C 2017-18 Catania 1-2 Casertana

Serie C 2018-19 Catania 3-0 Casertana

Serie C 2019-20 Catania 1-1 Casertana

