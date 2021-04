CATANIA FEMMINILE: esordio super contro Unime

Prima gara stagionale per il Catania femminile nel campionato regionale di Eccellenza contro l’Unime di Messina. Successo rotondo per le rossazzurre che travolgono il malcapitato avversario con il risultato di 9-1. Per la formazione allenata da mister Peppe Scuto a segno Beatrice Vitale (6 gol), Costanza Pennisi (2) e Giordana Signorelli. Barrile ha realizzato il gol della bandiera per le avversarie. Esordio assolutamente convincente.

Ci saranno altre sei giornate da disputare prima del quadrangolare e triangolare di Poule A. Poi, il 20 giugno, le due vincenti della seconda fase si sfideranno per determinare l’unica promozione in C. Ma adesso meglio concentrarsi sul presente e sull’inizio davvero incoraggiante di questo percorso.

TABELLINO PARTITA

Torre del Grifo Village, Campo 3

Catania-Unime 9-1 Reti: pt 3° Pennisi su rigore, 10° Barrile (U) su rigore, 16° Vitale, 30° Vitale, 34° Vitale, 40° Pennisi, 44° Signorelli; st 20° Vitale, 25° Vitale, 29° Vitale.

Catania: Orlando; Pietrini, Chirico, Romano (Fiorile), Signorelli (Zuppelli), Finocchiaro, Di Mauro (Villani), Di Stefano (Fazio), Vitale, Pennisi, Migneco (Sarao). A disposizione: Militello. All.: Scuto.

Unime: Scaffidi; Fragomeni (Romano, poi Saja), Lo Presti, Furnari (Rizzo), Guida, Francio, Donato, Barrile (Colalanni), Bertè, Leardo (De Gaetano), Guerrera. A disposizione: Savoca; Crisafulli, Borghese, Galletta. All.: Smedile.

Ammonizioni: Di Stefano, Romano (C); Bertè, Guerrera, Scaffidi (U).

Espulsioni: Francio (U).

Arbitro: Russo di Acireale.

