CATANIA – POTENZA: colpisce anche la “bestia nera” degli etnei, ma è Di Piazza a fare la voce grossa

Alain Baclet e Matteo Di Piazza si confermano “bestie nere” di Catania e Potenza. Il primo ha provato a mettere paura ai rossazzurri, portando in vantaggio i lucani nelle battute iniziali dell’incontro; il secondo ha risposto proprio al gol di Baclet siglando una doppietta nel 5-2 finale maturato al “Massimino”. Se per Baclet si è trattato del quinto gol rifilato al Catania (in precedenza era entrato nel tabellino dei marcatori con le maglie di Cosenza e Martina Franca), nel caso di Di Piazza, l’attaccante palermitano è salito a quota 6 reti al cospetto del Potenza. Ininfluente, nello specifico, la segnatura di Baclet ai fini del risultato. Ancora realizzazioni pesanti, invece, per Di Piazza ai danni della malcapitata formazione rossoblu, contribuendo alla quarta vittoria consecutiva dell’Elefante.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***