CATANIA – POTENZA: decimo successo con la squadra lucana sotto l’Etna, come cambia la storia

Una vittoria, quella di domenica, che al cospetto del Potenza in Sicilia mancava dal lontano 1994. Allora il Catania militava nel Campionato Nazionale Dilettanti e vinse 2-0. Ritorno al successo con il risultato di 5-2: incontro caratterizzato dalla realizzazione di sette reti complessive, come accadde nel 1940-41 (4-3) e 1941-42 (7-0). Il Catania non batteva il Potenza con tre gol di scarto dal 16 giugno 1968 (Serie B): anche in quella occasione venne siglata una doppietta, a firma dell’attaccante Giorgio Girol. Per la decima volta (su 14 gare disputate) alle pendici dell’Etna il Catania affonda la compagine lucana siglando 40 gol. Sono invece 16 quelli al passivo con una differenza reti di +24. Il bilancio aggiornato dei confronti col Potenza in casa fa registrare anche tre pareggi ed una sola affermazione lucana.

