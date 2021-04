CATANIA – VITERBESE: come cambia la storia. Quinta sinfonia al “Massimino” e quinto rossazzurro in gol

Sale a cinque il numero di vittorie casalinghe per il Catania al cospetto della Viterbese Bilancio abbastanza favorevole ai colori rossazzurri contro la formazione laziale, in una sola occasione vittoriosa al “Massimino”: precisamente nel campionato 2018/19, grazie ad una punizione del bulgaro Tsonev. Due i risultati di parità. I successi etnei portano la firma di cinque giocatori: Intrieri (1-0, Serie C2 ’96-97); Passiatore (doppietta per il 2-0, Serie C1 99-00); Criniti (doppietta per il 2-1, Serie C1 2000-01); Lodi (1-0, Serie C 2019/20) e Dall’Oglio (1-0, Serie C 2020-21). Il Catania ha messo a segno sette gol, appena due le reti gialloblu.

