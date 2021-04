CATANZARO – CATANIA: arbitra Ricci. Nessun precedente con gli etnei, tre con le aquile

Sarà il signor Marco Ricci, della sezione A.I.A. di Firenze, l’arbitro della gara Catanzaro-Catania, valevole per la trentaseiesima giornata del girone C di Serie C 2020/21 ed in programma domenica 18 aprile, alle ore 12.30, allo stadio “Nicola Ceravolo”. Con il direttore di gara, gli assistenti Marco Ceccon (Lovere) e Cosimo Cataldo (Bergamo). Quarto ufficiale il signor Mario Perri (Roma 1).

Non si registra alcun precedente per il Catania con il sig. Ricci che, invece, ha diretto tre partite del Catanzaro, tutte in Serie C: Akragas 1-2 Catanzaro (2017/18), Vibonese 0-0 Catanzaro (2019/20) e Catanzaro 1-1 Casertana (2019/20).

