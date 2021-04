CATANZARO – CATANIA: partita visibile anche su Sky

La partita Catanzaro-Catania, valevole per la 36/a giornata del girone C di Serie C ed in programma allo stadio “Nicola Ceravolo”, sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports in modalità OTT (direttamente via Internet) e su SKY in modalità pay per view, attraverso il canale Sky Sport 255 (al prezzo di 4,99 euro). Riflettori puntati sul match di domenica tra un Catanzaro alle prese con diversi casi di Covid ed un Catania in cerca di conferme.

