CATANZARO – CATANIA: probabili formazioni, scocca l’ora di Rosaia o rientra Izco?

Le probabili formazioni del match Catanzaro-Catania, valevole per la 36ª giornata del Girone C di Serie C 2020-21 e in programma oggi allo stadio “Nicola Ceravolo” con fischio d’inizio anticipato alle ore 12:30.

La compagine calabrese è alle prese con acciacchi vari e positività al Covid. Nicola Calabro (squalificato, in panchina sederà il vice Alberto Villa) deve fare i conti con assenze importanti tra difesa e centrocampo. Mancheranno all’appello, oltre all’infortunato Corapi, Fazio, Garufo, Contessa, Casoli e Verna. Martinelli è a disposizione, mentre Porcino ha avvertito un fastidio nel corso della rifinitura pre-gara. Nel 3-4-1-2 di partenza, davanti al portiere Di Gennaro, agirebbero Scognamillo, Gatti e Riccardi, con Pierno, Baldassin, Risolo e Parlati a centrocampo e Carlini collocato alle spalle del tandem offensivo Curiale-Di Massimo.

24 calciatori convocati da Francesco Baldini per la gara del “Ceravolo”. Tra questi non figurano il portiere Confente (infortunato) e il centrocampista Welbeck (squalificato). Conferme in vista tra le fila rossazzurre, che schiererebbero Martinez a protezione dei legni, linea difensiva a quattro con Calapai, Claiton, Giosa e Pinto; Dall’Oglio, Maldonado e Rosaia in mediana; Russotto, Di Piazza e Golfo in avanti. Silvestri, Izco e Reginaldo le principali alternative ai rispettivi reparti di difesa, centrocampo e attacco.

Direzione di gara affidata al signor Ricci della sezione AIA di Firenze, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Ceccon di Lovere e Cataldo di Bergamo e dal IV ufficiale Perri di Roma 1. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 255 in modalità pay-per-view (costo 4,99 euro), online sulla piattaforma Eleven Sports e, radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2).

