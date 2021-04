CUPPONE (Casertana): “A Catania per fare risultato, vogliamo giocare i playoff”

Così Luigi Cuppone, attaccante classe 1997 autore di 14 gol in questa stagione, in vista di Catania-Casertana:

“Continuando a lavorare possiamo migliorare tanto. I 55 gol subiti ci fanno veramente male, lavoreremo anche in funzione di questo aspetto. In ogni partita cerchiamo fare del nostro meglio, ce l’andiamo a giocare sempre e andremo a Catania per fare risultato. Qualche settimana fa siamo usciti scontenti da Bari e non per il risultato (1-1, ndr) ma perchè credevamo di poter vincere. Noi possiamo fare bene ovunque e con chiunque. Cercheremo di recuperare tutti gli infortunati, anche perchè non siamo mai stati tutti al completo. Speriamo di arrivare ai playoff, vogliamo disputarli e siamo carichi”.

