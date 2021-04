CURIOSITA’: Di Piazza, ultima doppietta contro il Rieti di Zanchi. Per quest’ultimo, gol atteso da due anni

Primo gol con la maglia del Catania per Andrea Zanchi. Realizzazione molto attesa dal duttile calciatore romano che in più occasioni ha manifestato il proprio attaccamento ai colori rossazzurri. Non poteva esserci ritorno in campo migliore per lui dopo un periodo difficile legato a problemi di natura fisica. Non segnava dal 4 novembre 2019, quando rese meno amara la sconfitta del Rieti per 3-1 ad Avellino. Matteo Di Piazza, invece, non siglava una doppietta da Rieti 1-4 Catanzaro risalente all’8 febbraio 2020. Curiosamente militava tra le file dei laziali proprio Zanchi, che visse una stagione complicata in amarantoceleste.

