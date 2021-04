DALL’OGLIO: l’uomo in più della mediana etnea

Tra i calciatori rivitalizzati dalla cura Baldini troviamo Jacopo Dall’Oglio. In queste ultime giornate il centrocampista milazzese è stato l’uomo in più della mediana etnea, rappresentando il raccordo perfetto tra mediana ed attacco; non a caso, rispetto alla stagione scorsa, anche i numeri dell’ex Brescia sono molto più brillanti, con 5 reti e 4 Assist in 23 partite che lo hanno reso uno dei centrocampisti maggiormente determinanti del Girone C.

La crescita esponenziale del numero 23 in questa seconda parte di stagione è stata accompagnata anche dal cambio modulo operato dal nuovo tecnico Francesco Baldini. Nel 4-3-3 baldiniano con un bel mix tra potenza, qualità e quantità, il centrocampista ventinovenne pare abbia trovato la perfetta collocazione tattica, diventando un perno imprescindibile. La rilevanza del classe ‘92 nell’economia generale etnea è stata agevolata anche dalla crescita degli altri compagni di reparto, partendo da un più efficace Maldonado nel ruolo di regista e arrivando ad Izco, Rosaia e Welbeck che, seppur con caratteristiche diverse tra loro, offrono la giusta grinta e sostanza in mezzo al campo.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***