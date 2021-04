DEL GROSSO (Casertana): “Insieme alla Ternana, il Catania è la squadra che mi ha impressionato di più”

Non solo il tecnico Federico Guidi. Anche l’esperto terzino della Casertana Cristiano Del Grosso ammette la superiorità evidenziata sul campo dal Catania:

“Merito agli avversari, abbiamo trovato una squadra ben organizzata, di qualità, che adesso sta anche bene fisicamente. Forse è quella che mi ha impressionato di più insieme alla Ternana. Abbiamo peccato di qualche ingenuità e anche questo fa parte di un percorso di crescita. Quando hai una squadra molto giovane che si sta giocando comunque un ingresso importante, è normale che purtroppo si commettono degli errori di emotività anche. Non ci siamo espressi come solitamente facciamo. Cerchiamo di azzerare subito, ci attende una settimana importante da preparare perchè non siamo ancora certi dei playoff. Abbiamo in ogni caso disputato un campionato che nessuno si aspettava. Nel contesto di un torneo duro, in cui i giocatori vengono spremuti fino alla fine e per me questa è una cosa folle, è inevitabile che poi si possa anche avere una flessione di squadra. Ci sta la stanchezza, ma siamo alla fine di un traguardo e noi abbiamo fatto una scalata incredibile. Poi, se saranno playoff, in partite secche può accadere di tutto. Tornando al ko di Catania, abbiamo regalato qualche gol, non ci siamo espressi al meglio, però davanti avevamo una squadra che, insieme alla Ternana, ha dimostrato il suo valore assoluto”.

