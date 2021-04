EX ROSSAZZURRI – Baiocco: “Da Catania a Perugia, bei ricordi ovunque abbia giocato”

Solo esperienze significative in carriera avendo ricevuto l’affetto, la stima ed il sostegno di tante persone, ovunque sia stato. L’ex centrocampista rossazzurro Davide Baiocco ne parla ai microfoni di footballnews24.it:

“Tutte le esperienze mi hanno segnato emotivamente. In particolar modo quella con la mia città perchè ho avuto modo di giocare la Serie A con il Perugia. Questo è stata davvero emozionante. Penso sia un privilegio che non tutti hanno. Naturalmente Catania, per me è stata la mia seconda casa, mi hanno adottato come se fossi catanese, abbiamo condiviso emozioni uniche e quindi sono davvero grato alla gente di quel posto. Ma potrei dire lo stesso della gente di Siracusa, anche dell’Akragas, Palazzolo e Biancavilla. Tutte esperienze che mi hanno lasciato qualcosa di importante. E’ vero che sono stato un po’ più di tempo a Catania, però ho dei bei ricordi dovunque io abbia giocato. Ogni esperienza ti lascia qualcosa se lo sai cogliere”.

