EX ROSSAZZURRI IN GOL: Serie C, anche Di Grazia trova la via della rete

In occasione delle partite disputate nel 36/o turno di campionato in Serie C, tre ex calciatori del Catania sono entrati nel tabellino dei marcatori.

Nel girone B il catanese Andrea Di Grazia firma al 96′ l’1-1 dell’Arezzo sul campo del Legnago. Un gol che dà fiducia alla squadra toscana nella corsa salvezza ed allo stesso attaccante, che non trovava la via della rete da agosto 2019 (Pescara-Mantova, Coppa Italia).

Nel raggruppamento C, invece, ottavo centro stagionale per Francesco Bombagi. Prezioso punto di riferimento del Teramo, Bombagi ha contribuito al successo abruzzese sul Bisceglie per 2-0. Allo stadio “Alberto Pinto”, infine, continua lo show con la maglia della Juve Stabia di Alessandro Marotta, decisivo nel 2-3 finale contro la Casertana.

