EX ROSSAZZURRI – Di Grazia (Arezzo): “Grande emozione, non segnavo da tempo…”

11 agosto 2019, data dell’ultimo gol di Andrea Di Grazia in competizioni ufficiali. Allora militava tra le file del Pescara, vittorioso per 3-2 in Coppa Italia contro il Mantova. Di Grazia confezionò anche un assist. Poi, prestazioni inizialmente incoraggianti in Serie B prima di una lunghissima serie di problemi fisici che ne pregiudicarono il rendimento. Oggi l’attaccante catanese ex Catania fa parte della rosa dell’Arezzo, con cui lotta per difendere la C. Qualche giorno fa ha avuto il merito di trovare la via della rete al fotofinish, pareggiando sul campo del Legnago. Gioia indescrivibile per lui, avendo realizzato un gol fondamentale e tanto atteso:

“Ero molto emozionato perchè non segnavo da tanto. Non c’era migliore occasione per esultare, mi sono tolto veramente un peso. Una gioia immensa e meritata anche per la squadra, lo staff e chi lavora per noi. Dobbiamo continuare a lavorare sodo come stiamo facendo ed i risultati arrivano. C’è sempre da battagliare, sono le ultime gare e daremo il massimo per centrare l’obiettivo prefissato”, le parole di Di Grazia.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***