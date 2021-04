EX ROSSAZZURRI – Novellino: “Alcuni dirigenti non mi considerano all’altezza, spiace davvero…”

Era sul punto di approdare al Cosenza, invece il trasferimento in Calabria non si è concretizzato per l’ex allenatore del Catania Walter Novellino, che desidera tanto ripartire dopo l’esonero alle pendici dell’Etna risalente al 2019:

“Mi sarebbe piaciuto tornare in gioco perché volevo dimostrare di essere ancora vivo, che la voglia è sempre la stessa – spiega Novellino a tuttomercatoweb.com – Sarebbe stata una bella occasione, ma così non è stato e mi spiace. Ho letto che alcuni dirigenti non mi considerano più all’altezza e questo mi spiace davvero molto perché al di là dell’età, che non conta, sono sempre aggiornato e sul pezzo oltre ad avere ancora una grande voglia di dimostrare il mio valore”.

