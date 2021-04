EX ROSSAZZURRI – Pisseri (Alessandria): sfuma il sogno della promozione diretta

Niente da fare per l’Alessandria in cui milita l’ex portiere del Catania Matteo Pisseri. La formazione piemontese, reduce da sei vittorie consecutive e militante nel girone A di Serie C, si giocava la promozione diretta in Serie B a Como. Una doppietta di Gabrielloni ha permesso ai padroni di casa di portarsi sul 2-0, prima che un’autorete di Arrigoni consentisse all’Alessandria di accorciare le distanze nel primo tempo. Purtroppo per Pisseri, il risultato è rimasto immutato fino al triplice fischio dell’arbitro. Festa grande, dunque, per i lariani che hanno così staccato il pass per la cadetteria. Pisseri e la sua squadra dovranno, pertanto, sudarsela ai playoff. Curiosità: fanno parte del Como l’allenatore Giacomo Gattuso (ex difensore rossazzurro nel ’99) ed il centrocampista classe 1997 Manuel Cicconi (figlio dell’ex Catania Massimo, che guida proprio l’Under 17 comasca), mentre Claudio Pelosi (ex attaccante del Catania) lavora come osservatore per la società voltiana.

