EX ROSSAZZURRI – Polito (D.S. Ascoli): “Catania? Il calore ascolano non è da meno. Credo nel mio lavoro”

Attuale Direttore Sportivo dell’Ascoli, Ciro Polito è intervenuto alla trasmissione ‘Radio Goal’ sulle frequenze dell’emittente radiofonica LatteMiele.

“Da calciatore ho giocato in piazze molto calde come Salerno, Catania e Bergamo, ma quello che riscontro qui ad Ascoli non è assolutamente da meno, anzi… E’ un ambiente attaccato alla maglia in maniera viscerale, peccato davvero non poter avere i nostri tifosi allo stadio, ci avrebbero dato una grossa mano. Mi inorgoglisce far parte di un club così pieno di storia e di lavorare in una piazza così legata a questi colori. Credo molto nel mio lavoro e quello che ho portato avanti l’ho fatto con il mio carattere, con i miei valori e le mie convinzioni. Mi fa piacere se i tifosi stiano apprezzando il mio operato”.

Polito vive un’esperienza positiva in terra marchigiana, con la squadra reduce da tre vittorie consecutive in Serie B che, dopo un periodo di grande difficoltà, spera nel raggiungimento della salvezza con in panchina Andrea Sottil, altro ex rossazzurro protagonista del rilancio ascolano.

