FILOTTO DI VITTORIE: Baldini insegue il Catania di Lucarelli

Quella ottenuta domenica contro il Potenza ha rappresentato la quarta vittoria consecutiva per il Catania. Impatto molto positivo di mister Francesco Baldini sulla panchina rossazzurra, non c’è che dire. Il tecnico di Massa, però, non intende fermarsi e sogna di dare ulteriore continuità alla serie positiva di risultati. Da quando gli etnei militano in Serie C, solamente Cristiano Lucarelli ha fatto meglio iniziando a Brindisi contro la Virtus Francavilla il 17 settembre una striscia di ben sei successi di seguito, andata ad interrompersi perdendo in casa al cospetto della Sicula Leonzio il mese successivo (21 ottobre). Nella medesima stagione Lucarelli ottenne anche cinque vittorie consecutive.

