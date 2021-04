FOGGIA – CATANIA: precedenti, tre affermazioni rossazzurre allo “Zaccheria”

Nel 2018 trionfo in Coppa Italia firmato Rossetti e Lodi

Sono ventiquattro i confronti tra Foggia e Catania giocati allo stadio “Pino Zaccheria”. Il computo delle sfide in terra pugliese è favorevole ai Satanelli, vincenti in dodici occasioni a fronte di nove pareggi (l’ultimo nel novembre 2016) e tre affermazioni rossazzurre.

Incroci ricorrenti tra le due squadre si ebbero tra gli anni Sessanta e Ottanta e recentemente in Serie C. Nei tre confronti disputati in Serie A (risalenti alle stagioni 1964-65, 1965-66 e 1970-71) è prevalso il fattore casalingo, mentre l’ultima sfida ha visto trionfare il Catania.

I rossazzurri, guidati all’epoca da Andrea Sottil, superarono 3-1 il Foggia in virtù della doppietta di Mattia Rossetti e del sigillo su punizione di Francesco Lodi. Per la squadra di casa, tra le cui fila militavano Albano Bizzarri e Denis Tonucci, andò a segno l’attaccante Gabriele Gori. La gara era valevole per il 2° Turno Eliminatorio della Coppa Italia 2018-19.

La vittoria antecedente alla suddetta risale invece al 13 settembre 1981, era la prima giornata del campionato di Serie B 1981-82. Il Catania guidato dall’ex gloria degli anni Sessanta Giorgio Michelotti (con Mazzetti direttore tecnico) espugnò lo “Zaccheria” con un tiro di Angelo Crialesi deviato in rete dal difensore Piero Bianco al minuto 24 della partita. Rossazzurri che nel corso del match riuscirono a contenere gli attacchi foggiani, con alcuni interventi provvidenziali di Dal Poggetto a protezione del risultato.

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Foggia: 12

Pareggi: 9

Vittorie Catania: 3

Gol Foggia: 27

Gol Catania: 11

Differenza reti: -16

Serie B 1935-36 Foggia 3-1 SS Catania

Serie C 1937-38 Foggia 1-1 AFC Catania

Serie C 1940-41 Foggia 0-0 AFC Catania

Serie C 1941-42 Foggia 0-1 AFC Catania

Serie C 1948-49 Foggia 1-1 Catania

Coppa Italia 1963-64 Foggia 2-1 Catania

Serie A 1964-65 Foggia 1-0 Catania

Serie A 1965-66 Foggia 3-0 Catania

Serie B 1967-68 Foggia 1-0 Catania

Serie B 1968-69 Foggia 1-0 Catania

Serie B 1969-70 Foggia 0-0 Catania

Serie A 1970-71 Foggia 1-0 Catania

Serie B 1971-72 Foggia 4-1 Catania

Serie B 1972-73 Foggia 1-0 Catania

Serie B 1975-76 Foggia 0-0 Catania

Serie C1 1979-80 Foggia 2-0 Catania

Serie B 1980-81 Foggia 0-0 Catania

Serie B 1981-82 Foggia 0-1 Catania

Serie B 1982-83 Foggia 0-0 Catania

Serie C1 1987-88 Foggia 2-1 Catania

Serie C1 1988-89 Foggia 0-0 Catania

Lega Pro 2015-16 Foggia 3-0 Catania

Lega Pro 2016-17 Foggia 0-0 Catania

Coppa Italia 2018-19 Foggia 1-3 Catania

