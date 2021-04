FORESTI (D.G. Catanzaro): “Baldini si sciacqui la bocca prima di parlare di noi…”

“Noi non ci siamo mai messi a dire “manca Tizio o manca Caio”. Ce la siamo giocata, fondamentalmente il Catanzaro non ha cambiato tantissimo e non aveva assenze così pesanti. A mancare non erano grandi giocatori dell’undici titolare. Potevano riscontrare delle difficoltà sui cambi, ma anche in panchina avevano dei buoni giocatori”. Parole di mister Francesco Baldini che non sono piaciute al Direttore Generale giallorosso Diego Foresti, il quale ha così commentato ai microfoni di Studio giallorosso, sulla base di quanto riporta catanzaroinforma.it:

“Non permetto al signor Baldini di parlare in questo modo. E’ un neonato di questa categoria e deve imparare a stare al mondo. Ha perso l’occasione per fare i complimenti ad una società che sta vivendo una situazione difficilissima dentro e fuori dal campo. Spero che non provi mai quello che stiamo provando noi perché vedere il terrore costantemente negli occhi dei ragazzi, non potersi allenare con serenità non è bello. Si sciacqui la bocca prima di parlare del Catanzaro. Solo noi sappiamo cosa stiamo passando e ancora ci siamo nel mezzo”.

