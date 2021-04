GALLO (all. Potenza): “Ingenui in occasione di tutti i gol del Catania, squadra ottima con cambi straordinari”

L’allenatore del Potenza Fabio Gallo dopo il passivo di 5-2 subito a Catania:

“Il rammarico è che ci siamo fatti sorprendere in modo ingenuo in occasione di tutti i gol. Reti subite troppo facilmente, non come eravamo abituati. Questo è un segnale che non mi piace perchè, come ho già detto nel pre-partita, la salvezza non c’è ancora. Dobbiamo fare dei punti e bisogna mettercelo in testa tutti quanti. Quando arrivi a Catania e fai gol, poi le forze devono triplicare per rimanere sempre in gara, consapevoli della forza del Catania che sicuramente è una squadra ottima con dei cambi straordinari. Questo aspetto è mancato oggi. Adesso bisogna smaltire velocemente il ko e ricominciare a lavorare con un pò di paura, perchè quando la paura magari viene a mancare si commettono degli errori di leggerezza”.

