GHIRELLI (Pres. Lega Pro): “Riapertura stadi nei play off? Ho un mio piccolo sogno. Ricorso Catania, sollecito decisione tempestiva”

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, intervenuto ai microfoni della trasmissione televisiva Corner, dice la sua in relazione ad una eventuale riapertura degli stadi soffermandosi anche sul discorso legato al ricorso presentato dal Catania contro gli arcinoti punti di penalizzazione inflitti nei mesi scorsi:

“Ho un piccolo sogno nascosto nel cuore, quello di poter avere un segnale di riapertura degli stadi. Sarebbe il segno di un nuovo inizio, di una speranza e che il Paese stia migliorando sul fronte Covid. Ci auguriamo che il Governo nel prossimo decreto intervenga dal punto di vista dei ristori. Un pò di ossigeno è necessario, altrimenti sarà veramente difficile andare avanti per i club che hanno retto finora sostenendo grandi sacrifici economici. Ipotesi che i tifosi vaccinati possano acquistare il biglietto in occasione dei play off? Questa è una fase nella quale bisogna stare attenti. Stiamo sostenendo questa idea da un periodo abbastanza ampio. Se la situazione migliora, questa potrebbe essere una delle possibilità per quanto riguarda l’accesso agli stadi. Decisione tempestiva sul ricorso presentato dal Catania avverso i punti di penalizzazione? Martedì mi faccio carico, seppur l’abbiamo già fatto, di riproporre questa richiesta agli organi giudicanti”.

